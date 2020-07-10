С начала купального сезона в Минске в запрещённых местах утонули 6 человек

Новости Беларуси. Спасатели бьют тревогу. С начала купального сезона в столице в запрещЕнных местах утонули 6 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Искупаться в погожий денек можно только в трех водохранилищах – Дрозды, Комсомольское озеро и Цнянское. В списке запрещенных мест – Слепянская водная система и Чижовское водохранилище. Пожарные водоемы также не предназначены для купания. Здесь спасатели совместно с сотрудниками милиции проводят ежедневные рейды.