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С начала года в Минской области зарегистрировано 18 ДТП с участием несовершеннолетних

29 мая 2024 17:50
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Новости Беларуси. С начала 2024 года на территории Минской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых два ребенка погибли, 17 – получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С начала года в Минской области зарегистрировано 18 ДТП с участием несовершеннолетних -1

Поэтому для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летних каникул Госавтоинспекция проводит комплекс мероприятий. Инспекторы посещают учреждения образования и напоминают школьникам основы ПДД. Особый акцент – на правилах безопасного управления средствами личной мобильности, в том числе электросамокатами и велосипедами.

С начала года в Минской области зарегистрировано 18 ДТП с участием несовершеннолетних -4

Сергей Амбросов, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Крупского РОВД:
На велосипедах нужно передвигаться по пешеходным дорожкам при их наличии, по тротуарам либо велосипедным дорожкам. В случае их отсутствия велосипедисты должны двигаться по обочинам либо не более одного метра от правого края проезжей части дороги.

Профилактические мероприятия проходят по всей стране с 25 мая по 5 июня. К слову, 80 % детей получают травмы на дорогах именно в теплое время года, когда они остаются без присмотра взрослых.

# ДТП # происшествия # Новости Минска и Минской области

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