Резал болгаркой банкомат, а потом убежал босиком: подробности кражи в Бресте

Новости Беларуси. Вскрыть банкомат с помощью болгарки. На смелую и оригинальную авантюру решился брестчанин, но оказался задержан на месте преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завладеть деньгами из банкомата мужчина собирался средь бела дня. Найти его по следу удалось с помощью служебной собаки.

Петр Бутрим, СТВ:

Для вскрытия именно этот банкомат был выбран неслучайно – оказалось, что в нем есть ряд, на первый взгляд, уязвимых мест. Аппарат находится в старом здании теплопункта насосной станции. Однако датчик на движение сработал четко: через несколько минут здесь появились два наряда группы задержания. Причем прибывшие на место милиционеры еще услышали звуки режущей болгарки. Мужчина средь бела дня успел сделать для себя в потолочной части выгородки банкомата отверстие 70 на 80 сантиметров. А услышав посторонние шаги, попытался спрятаться здесь же, в подсобном помещении.

Игорь Казыкалевич, временно исполняющий обязанности начальника Брестского областного управления Департамента охраны УВД Республики Беларусь:

На помощь незамедлительно была направлена вторая группа задержания. По прибытию они еще услышали шум режущей болгарки. Дополнительно на помощь сотрудникам милиции была направлена кинологическая группа. Его нашли благодаря служебно-розыскной собаке, которая сразу по свежему запаху установила пути отхода предполагаемого злоумышленника и привела к тому помещению, где он находился. Любопытно, что на месте вскрытия банкомата осталась обувь злоумышленника. Скрыться от милиционеров он решил босиком в надежде, что так будет сложнее взять его след. Задержанным на месте преступления оказался 32-летний водолаз местного ОСВОДа.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области:

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14 и части 4 статьи 205 «Кража в особо крупном размере» Уголовного кодекса Республики Беларусь. С подозреваемым в настоящее время работают следователи. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.