В Слониме тепловоз протаранил «Волгу»: погибли два человека

Водитель автомобиля погиб на месте, его супруга скончалась в больнице. Им было по 63 года. В машине на пассажирском сидении ехала еще одна женщина. За ее жизнь борются врачи.





Как рассказали в Следственном комитете, «Волга» выехала на переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора.



Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:

Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора, машинист тепловоза подавал сигнал звуковой сигнализации и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения ему не удалось. В рамках комплекса проводимых следственных действий назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении пострадавших, а также автотехнические для установления технического состояния автомобиля и возможности у машиниста тепловоза избежать столкновения.