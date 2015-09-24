Рэперы Гуф и Слим, арестованные за наркотики, отсидят полный срок

Новости России. Мировой суд Красноярска на днях арестовал Алексея Долматова, известного под сценическим псевдонимом Гуф, и его коллегу Вадима Мотылева (сценический псевдоним Слим) за употребление наркотиков.

В минувшее воскресенье Гуфа и других музыкантов задержали после концерта в одном из ночных клубов Красноярска. По информации российских изданий,

музыканты дали добровольное согласие на медосвидетельствование на наличие в организме наркотиков.

Максим Суратов, руководитель общественной общероссийской организации «Антидилер» по СФО агентству «Интерфакс»:

Проверка музыкантов на наркотики показала наличие в их крови кокаина. Суд приговорил Долматова к шести суткам ареста, а Мотылева – к пяти суткам ареста. При этом суд постановил им пройти принудительное лечение в Москве.

Напомним, в декабре прошлого года, вновь в Красноярске,

местные правоохранители возбудили в отношении Гуфа административное дело за то, что он выступал под воздействием наркотиков.

А несколько лет назад мужчина попал в поле зрения наркополиции в аэропорту Якутска.