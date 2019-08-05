Ремонтировал и оставил на ночь. В Минске у владельца авто похитили запчасти

В процессе ремонта юноша извлёк двигатель и разобрал коробку передач. Сперва минчанин надеялся закончить работы по восстановлению работоспособности автомобиля до заката, но не успел. В итоге парень оставил все запчасти возле машины и ушёл домой.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, накануне произошедшего преступления 21-летний парень ремонтировал свою машину. Транспортное средство молодой человек припарковал недалеко от дома, но так, чтобы оно никому не мешало.

Новости Беларуси. В Минске правоохранители задержали мужчин, которые похитили запчасти от автомобиля местного жителя.

Когда утром молодой человек вернулся к автомобилю, то не обнаружил ни двигатель, ни коробку передач. Владелец транспортного средства немедленно обратился к милиционерам.

Вскоре злоумышленники были задержаны по горячим следам. Подозреваемыми оказались ранее судимые 34-летний и 51-летний мужчины.

Задержанные пояснили, что ночью, будучи пьяными, прошли мимо автомобиля и увидели запчасти. Фигуранты решили «подзаработать». Рано утром они поместили запчасти в садовую тачку и направились к пункту вторсырья, где сдали «добычу» на переработку. Незаконно полученные 160 рублей подозреваемые хотели потратить на спиртное, но не успели.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

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