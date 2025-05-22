В Вашингтоне застрелены двое сотрудников посольства Израиля

Чрезвычайное происшествие в США. В Вашингтоне застрелили двоих сотрудников посольства Израиля. Преступление было совершено в центре американской столицы возле офисов ФБР и федеральной прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами стали мужчина и женщина. Когда они выходили с мероприятия, организованного столичным еврейским музеем, к ним подбежал мужчина и открыл огонь из пистолета. Нападавшего задержали сотрудники службы безопасности музея. К расследованию происшествия подключилось ФБР. По данным спецслужб, преступление тщательно готовилось. Как показали записи с камер видеонаблюдения, подозреваемый несколько часов поджидал своих жертв. Сейчас выясняются его мотивы.

Предполагается, что задержанный принадлежал к радикальной палестинской группировке. Посол Израиля в ООН назвал стрельбу «отвратительным актом антисемитского терроризма». Президент США Дональд Трамп осудил нападения, написав в своей странице в соцсети, что эти ужасные убийства в Вашингтоне, явно основанные на антисемитизме, должны прекратиться сейчас же!