12 семей уже 3 месяца живут без газа и горячей воды из-за проведения капитального ремонта

Новости Беларуси. Люди на 3 месяца лишились практически всех комфортных условий городской жизни. В квартирах отключили газ, а вместе с ним пропала и горячая вода. Всё началось с замены труб в начале весны – событие, с которого начался капитальный ремонт в этом доме. Работы до сих пор не завершены.

В соответствии с нормами срок проведения ремонта системы газоснабжения не должен превышать 30 дней. Однако в Мингазе говорят, что со сроками все в порядке. В чем же дело?

Светлана Сандади, начальник службы эксплуатации внутридомовых объектов газопотребления УП «Мингаз»:

Официальное отключение системы газа по адресу Лынькова, 55 было произведено 12 июля 2012 года. Вызов работы нашего представителя по вопросу приёма в эксплуатацию и испытания на прочность был вызван заказчиком, то есть ЖРЭО, 20 июля.

Коммунальщики же утверждают, что отключение газа в апреле было согласованно с Мингазом, а ремонтные работы затягиваются из-за плохого состояния здания.

Григорий Таскин, главный инженер ГУП ЖРЭО №2 Фрунзенского района г. Минска:

Все вопросы по «газу» согласовываются с Мингазом. Других вариантов не бывает. Точно также, как и подключить газ без их ведома мы не можем. К тому же в этом доме нет подвальных помещений, он стоит на грунте, что и затягивает работы.

После сюжета, снятого в результате звонка на горячую линию СТВ, жителям дома обещали, что к концу этой недели газ в квартирах появится.