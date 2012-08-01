В сети появилось видео, как сбивают пешехода на юго-западе Минска

Новости Беларуси. Мужчина переходил дорогу на пешеходном переходе по улице Гурского (напротив проходной хлебозавода), когда его сбил автомобиль Renault, который двигался по среднему ряду. Перед нерегулируемым переходом установлен «спящий полицейский». Это не предотвратило наезд, но, очевидно, снизило тяжесть возможных последствий, сообщает ctv.by со ссылкой на tut.by

Алексей, очевидец:

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него буквально наехал Renault. Пешеход упал, но потом поднялся. Даже не став собирать рассыпанное по дороге содержимое своих пакетов, и отмахиваясь от предложений о помощи, он сказал, что с ним все в порядке и буквально убежал. Renault тоже уехал. Автомобиль, сбивший пешехода, припарковался за углом. Через какое-то время приехали сотрудники ГАИ. Я вышел к ним и предложил свою помощь. Поразило то ли чувство юмора, то ли серьезное заявление инспекторов: «Нет пострадавшего - нет и ДТП». Но какие-то бумаги они все же оформляли.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Московского района:

Водитель Renault и пешеход хотели обойтись без разбирательств. Мужчина говорит, что он не пострадал, что подпрыгнул от испуга, а весь причиненный ущерб составляет одна разбитая банка. Однако свидетель настоял на вызове ГАИ. Происшествие как ДТП не оформлялось.

В ГАИ Моссковского района также отметили, что действия очевидца были абсолютно правильными – со всех точек зрения. В таких случаях вызов ГАИ единственно верный вариант, как для водителя, так и для пешехода. Инспектор вспомнила несколько случаев, когда при сходных обстоятельствах пешеходы отказывались от помощи, а через несколько дней обращались к врачу с жалобами, и водителей наказывали. Бывает и такое, что пешеход не может в состоянии шока оценить свои повреждения, а они могут быть серьезными.