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Ребёнок погиб в Пуховичском районе. Его нашли в заброшенном очистном колодце

11 января 2021 11:11
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Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в Пуховичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ребёнок погиб в Пуховичском районе. Его нашли в заброшенном очистном колодце-1

10 января 10-летний мальчик ушел кататься с горки и пропал. Родители забили тревогу, к поискам подключились спасатели и следователи. Ребенка нашли в очистном резервуаре, он погиб. Кататься со снежной горки в лес соседнего поселка мальчик отправился вместе с 14-летней девочкой. Она вернулась домой, а он нет.  

В ходе поиска спасатели нашли тело ребенка в заброшенном очистном колодце наверху горки. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.  

# Гибель детей # происшествия # Фотофакт

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