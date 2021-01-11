Ребёнок погиб в Пуховичском районе. Его нашли в заброшенном очистном колодце

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в Пуховичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 января 10-летний мальчик ушел кататься с горки и пропал. Родители забили тревогу, к поискам подключились спасатели и следователи. Ребенка нашли в очистном резервуаре, он погиб. Кататься со снежной горки в лес соседнего поселка мальчик отправился вместе с 14-летней девочкой. Она вернулась домой, а он нет.

В ходе поиска спасатели нашли тело ребенка в заброшенном очистном колодце наверху горки. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.