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Техника гарнизона не пострадала. В одной из воинских частей в Минске загорелся склад

08 января 2021 17:23
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Новости Беларуси. Кадры с места пожара в одной из воинских частей в Минске. Возгорание произошло днем 8 января на технической территории в одном из складов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Техника гарнизона не пострадала. В одной из воинских частей в Минске загорелся склад-1

На месте работали несколько пожарных расчетов. Столб дыма был заметен далеко от места ЧП. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Техника гарнизона не пострадала. В одной из воинских частей в Минске загорелся склад-4

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:
Сегодня ориентировочно в 16 часов 20 минут дневальным по технической территории было обнаружено задымление территории возле нескольких ворот хранилища. Своевременно были вызваны пожарные расчеты, которые в кратчайшие сроки локализовали возгорание. В хранилище находилась часть кабельного хозяйства одного из подразделений воинской части. Ущерба технике, личному составу никакого не нанесено. Какой ущерб, мы сейчас будем оценивать. Причины возгорания будут расследоваться.

Техника гарнизона не пострадала. В одной из воинских частей в Минске загорелся склад-7

В Министерстве обороны подчеркивают, что вся техника гарнизона не пострадала.

# Пожар в Минске # происшествия # Анатолий Булавко # Фотофакт

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