Техника гарнизона не пострадала. В одной из воинских частей в Минске загорелся склад

Новости Беларуси. Кадры с места пожара в одной из воинских частей в Минске. Возгорание произошло днем 8 января на технической территории в одном из складов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте работали несколько пожарных расчетов. Столб дыма был заметен далеко от места ЧП. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:

Сегодня ориентировочно в 16 часов 20 минут дневальным по технической территории было обнаружено задымление территории возле нескольких ворот хранилища. Своевременно были вызваны пожарные расчеты, которые в кратчайшие сроки локализовали возгорание. В хранилище находилась часть кабельного хозяйства одного из подразделений воинской части. Ущерба технике, личному составу никакого не нанесено. Какой ущерб, мы сейчас будем оценивать. Причины возгорания будут расследоваться.