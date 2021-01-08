Infiniti въехал в переход на Комаровке, а Volkswagen – в столб. Что происходило днём на дорогах Минска?

Новости Беларуси. Выпавший в Беларуси снег серьезно осложнил ситуацию на дорогах – увеличилось количество ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. МЧС и ГАИ призывают водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать дистанцию. Ночью на улицы вывели снегоуборочную технику. Только в Минске работали более 600 машин.

Как с сугробами справлялись специалисты и какие последствия от большого снегопада, знает Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Природа в эти дни берет свое за бесснежные полтора месяца зимы. Минск в самом эпицентре. Но в борьбу с осадками столичные коммунальщики вступили во всеоружии еще накануне. Более 600 единиц снегоуборочной техники выведено на улицы, город от снега расчищают порядка 650 сотрудников.

Марина Кучерова, мастер участка по благоустройству и санитарии ЖЭУ № 4 Московского района Минска:

В ЖЭУ № 4 имеется четыре ЖЭСа, на каждый ЖЭС было заказано по технике. Люди были задействованы, все выходили. Сегодня, опять же, сделали рабочий день для всех, и тоже на каждый ЖЭС по одной технике заказывали, то есть все четыре ЖЭСа чистились. В первую очередь чистились выходы из подъездов, пешеходные связи, потом въезды, дороги, проезжая часть, выполнялась посыпка пешеходных связей.

Из-за погодных условий за последние сутки участилось количество аварий. Автомобиль Volvo, двигаясь по МКАД, оказался в кювете.

Водитель не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением, допустил занос, в результате выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир, которые были доставлены в БСМП.

Аварийную остановку на проспекте Дзержинского создал водитель автомобиля Renault, в результате чего владелец BMW, двигавшегося в попутном направлении, не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту.

Практически в то же время на улице Железнодорожной:

Водитель 1980 года рождения управлял автомашиной Dodge. Двигался по улице Железнодорожной со стороны улицы Фабрициуса в направлении улицы Щорса. При выборе скорости не учел состояние проезжей части, дорожно-метеорологические условия, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту.

Наша съемочная группа провела собственный скоростной эксперимент: попытались проехать по заснеженной дороге вечером по городу с разрешенной скоростью. Уже при 50 километрах в час авто начинает носить из стороны в сторону. Вердикт один: тише едешь, дальше будешь. 35 километров в час – крейсерская скорость при такой погоде.

Два ДТП с разницей в несколько минут. Водитель автомобиля Volkswagen Transporter, который ехал по путепроводу со стороны улицы Суражской в направлении Железнодорожной, при выборе скорости не учел погодные условия, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Водителя и пассажира доставили в медицинское учреждение для осмотра.

Спустя примерно пять минут водитель автомобиля Volkswagen Polo двигался в том же направлении, не справился с управлением, выехал на остановку общественного транспорта, где совершил наезд на двух пешеходов, которые получили телесные повреждения и доставлены в больницу.

Серьезное ДТП в районе Комаровского рынка.

По предварительной информации, 42-летний водитель Infiniti, двигаясь по улице Веры Хоружей со стороны Богдановича, при совершении левого поворота на Куйбышева не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход. Автомобиль получил механические повреждения.

Посторонних пострадавших в происшествии нет, водитель от госпитализации отказался.

Товарищи водители, пожалуйста, будьте внимательны, ставьте зимнюю резину. Тем более – у меня была зимняя резина, шипованная. Дорога скользкая, едьте, пожалуйста, тихо, соблюдайте правила дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют по возможности не пользоваться личным транспортом и даже оставаться дома. Но если вы все-таки решили сесть сегодня за руль, будьте готовы не только откапывать свой автомобиль, но и стоять в пробке. Водителей просят сбавить скорость, не перестраиваться в потоке из ряда в ряд. Кроме того, на самые загруженные перекрестки к вечеру выйдут экипажи регулировщиков. Как обезопасить себя за рулём в снегопад? ГАИ напоминает простые правила

Мокрого снега не выдерживают ветви деревьев, кровли и ветхие конструкции. Энергетики продолжают устранять последствия непогоды: из-за ледяного дождя и сильного ветра в некоторых регионах проблемы с энергоснабжением. Аварийные бригады работают в усиленном режиме.