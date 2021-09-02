Разрисовали более 80 тюков. Под Дзержинском задержали группу минчан, которые наносили БЧБ-символику на стога с сеном

Новости Беларуси. В Дзержинском районе задержаны семь минчан, которые разрисовали более 80 тюков с сенажом. Ночью сотрудникам милиции поступило сообщение от очевидцев, обративших внимание на компанию на поле возле трассы М1, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Несколько человек разрисовывали упакованные стога соломы. Правоохранители незамедлительно выбыли на место. Несмотря на попытку скрыться, участников перформанса задержали. У четырех мужчин и трех женщин из Минска в возрасте от 27 до 51 года при себе обнаружили баллончики с краской. За непродолжительное время они успели разрисовать протестной символикой 82 тюка. Возбуждено уголовное дело.