Танцы на капоте могут обернуться для студента тремя годами лишения свободы

Новости Беларуси. Танцами на капоте чужого автомобиля 23-летний житель Орши отметил успешную сдачу сессии.

В состоянии алкогольного опьянения молодой человек забрался на автомобиль и исполнил несколько па.

УВД Могилевской области:

В одном из дворов Могилева компания выпила. После чего, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, парень, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, из хулиганских побуждений беспричинно повредил находящийся неподалеку автомобиль. После нестандартного «празднования» молодой человек как ни в чем не бывало уехал в родной город, но его удалось разыскать, он был задержан.

Студенту, который с размахом отметил сдачу сессии, грозит наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, несколько лет назад похожий случай произошел в Гродненской области.

Танцы на крыше чужого автомобиля обошлись 24-летнему молодому человеку в 8 миллионов белорусских рублей. Именно столько составил ущерб, нанесенный мужчиной.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поспорил с друзьями, что средь бела дня без труда может попрыгать на чужом авто. О том, что споры не всегда заканчиваются благополучно для всех участников событий, здесь.