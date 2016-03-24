В Минске мужчина убил женщину ножом прямо в магазине

Новости Беларуси. Трагедия в одном из магазинов по улице Громова в Минске. 41-летнего мужчину задержали по горячим следам.

В помещение зашли мужчина и женщина. Они долго определялись с покупкой. Было заметно, что

мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

У его спутницы на лице видны следы от побоев.

Оксана Буцаева, пресс-офицер Московского РУВД:

Как позже пояснила одна из продавцов, у нее сложилось впечатление, что женщина не собирается ничего приобретать, а хочет ей что-то сообщить. Возможно, попросить помощи. Заметив это, мужчина внезапно ударил женщину ножом в область спины и быстро вышел из магазина, оставив спутницу лежать на полу в луже крови. Персонал торговой точки сообщил о происшествии по телефону милиции «102».

При задержании мужчина не сопротивлялся.

Когда он узнал, что травма сожительницы очень серьезная, признался в содеянном.

Женщину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени, сотрясением головного мозга, параорбитальной гематомой, колото-резаной раной поясничной области с повреждением межреберной артерии, сквозным ранением аорты, закрытой травмой живота и разрывом правой доли печени. За ее жизнь несколько дней боролись врачи. К несчастью, спасти ее не удалось.