Разрушенный ураганом Нью-Йорк оказался под снегом. На побережье за сутки выпали 3 месячные нормы осадков

Новости США. США приходят в себя после очередного удара стихии. Всего лишь за сутки на Восточном побережье выпали три месячные нормы осадков. Больше всего снова досталось штатам Нью-Йорк и Нью-Джерси. Под тяжестью снега валились деревья, обрывались линии электропередач. Без света остались десятки тысяч человек.

Тяжелая ситуация и с транспортным сообщением. Из-за нелетной погоды отменены более тысячи авиарейсов. Движение на дорогах практически парализовано. После удара урагана «Сэнди» многие заправки так и не открылись. Продажа топлива ограничена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.