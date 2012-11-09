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Разрушенный ураганом Нью-Йорк оказался под снегом. На побережье за сутки выпали 3 месячные нормы осадков

09 ноября 2012 12:34
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Новости США. США приходят в себя после очередного удара стихии. Всего лишь за сутки на Восточном побережье выпали три месячные нормы осадков. Больше всего снова досталось штатам Нью-Йорк и Нью-Джерси. Под тяжестью снега валились деревья, обрывались линии электропередач. Без света остались десятки тысяч человек.

Тяжелая ситуация и с транспортным сообщением. Из-за нелетной погоды отменены более тысячи авиарейсов. Движение на дорогах практически парализовано. После удара урагана «Сэнди» многие заправки так и не открылись. Продажа топлива ограничена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы

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