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В Нью-Йорке в связи с острой нехваткой ограничили продажу автомобильного топлива

09 ноября 2012 09:34
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Новости США. В Нью-Йорке в связи с острой нехваткой ограничили продажу автомобильного топлива. Отныне по четным дням его смогут купить водители автомобилей с четными номерами, по нечетным – с нечетными. Правила не будут распространяться на машины аварийно-спасательных служб, автобусы и такси.

В соседнем штате Нью-Джерси, также сильно пострадавшем от урагана «Сэнди», нормированную продажу топлива ввели еще на прошлой неделе. За это время очереди на заправках удалось сократить с двух часов до 45 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы

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