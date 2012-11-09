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В Канаде на воздух взлетел фармацевтический завод. 2 человека погибли, около 20 ранены

09 ноября 2012 09:46
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Новости Канады. Мощный взрыв прогремел на фармацевтическом заводе в канадской провинции Квебек. Погибли два человека, около 20 пострадали. Некоторые в тяжелом состоянии – у людей сильные ожоги. Подробности трагедии устанавливаются.

Пока известно лишь, что после взрыва последовал пожар. Огонь охватил резервуар, в котором было 15 тысяч литров ацетона. Но пожарным удалось вовремя локализовать очаг и избежать повторного взрыва. Экологи все же опасаются, что последствия могут неблагоприятно сказаться на окружающей среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Взрыв

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