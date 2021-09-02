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Хранение и сбыт психотропов. В Минске завершили расследование дела в отношении 22-летнего закладчика

02 сентября 2021 13:45
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Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении наркокурьера. В июне 2021 года сотрудниками милиции был задержан 22-летний житель Оршанского района Витебской области, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Хранение и сбыт психотропов. В Минске завершили расследование дела в отношении 22-летнего закладчика-1

Он подозревался в хранении и сбыте психотропных веществ. В момент задержания парень готовился оборудовать очередные тайники с закладками на территории Минска. В ходе личного обыска из сумки мужчины было изъято 30 готовых закладок с опасным психотропным веществом. Также в телефоне задержанного были обнаружены фотографии 10 тайников, расположенных на территории города. Установлено, что обвиняемый продавал запрещенные вещества через интернет. Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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