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Массовое ДТП в Минске. На Немиге столкнулись пять машин

02 сентября 2021 13:47
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Новости Беларуси. Массовое ДТП. Пять автомобилей столкнулись на улице Немига, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Массовое ДТП в Минске. На Немиге столкнулись пять машин-1

Причина – несоблюдение дистанции. Пострадавших нет. По предварительной информации, водитель Audi двигался в сторону улицы Богдановича, автомобиль столкнулся с Volkswagen, который въехал в машину той же марки.

На этом дорожные злоключения не закончились. В нескольких метрах от места первого ДТП тоже из-за несоблюдения дистанции столкнулись Renault и еще один Volkswagen. 

Движение было оперативно восстановлено, затор быстро ликвидировали.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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