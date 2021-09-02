Массовое ДТП в Минске. На Немиге столкнулись пять машин

Новости Беларуси. Массовое ДТП. Пять автомобилей столкнулись на улице Немига, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Причина – несоблюдение дистанции. Пострадавших нет. По предварительной информации, водитель Audi двигался в сторону улицы Богдановича, автомобиль столкнулся с Volkswagen, который въехал в машину той же марки.

На этом дорожные злоключения не закончились. В нескольких метрах от места первого ДТП тоже из-за несоблюдения дистанции столкнулись Renault и еще один Volkswagen.

Движение было оперативно восстановлено, затор быстро ликвидировали.