«5000 долларов за поражение». Бывший футболист задержан в Минске за попытку организовать договорной матч

Новости Беларуси. За попытку подкупа профессионального игрока клуба Первой лиги Чемпионата Беларуси по футболу задержан 44-летний уроженец Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о матче между новополоцким «Нафтаном» и гомельским «Локомотивом», который прошел 29 августа 2021 года. Мужчина, в прошлом сам профессиональный футболист, подстрекал одного из спортсменов обеспечить нужный ему результат матча и предлагал за это немалые деньги.

Задержан сегодня, 29 августа, в 16.40 за попытку подкупа футболиста и подготовку договорного матча.