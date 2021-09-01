«5000 долларов за поражение». Бывший футболист задержан в Минске за попытку организовать договорной матч

Новости Беларуси. За попытку подкупа профессионального игрока клуба Первой лиги Чемпионата Беларуси по футболу задержан 44-летний уроженец Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За попытку подкупа профессионального игрока клуба Первой лиги Чемпионата Беларуси по футболу задержан 44-летний уроженец Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о матче между новополоцким «Нафтаном» и гомельским «Локомотивом», который прошел 29 августа 2021 года. Мужчина, в прошлом сам профессиональный футболист, подстрекал одного из спортсменов обеспечить нужный ему результат матча и предлагал за это немалые деньги.
Задержан сегодня, 29 августа, в 16.40 за попытку подкупа футболиста и подготовку договорного матча.
Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК по городу Минску:
В отношении 44-летнего уроженца Могилевской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на подкуп участника спортивного соревнования. По информации следствия, мужчина, стремясь обеспечить гарантированный выигрыш по ставкам на матч между командами «Нафтан» и «Локомотив», предложил спортсмену одной из них 5 000 долларов за поражение представляемой им команды.