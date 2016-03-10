23-летний житель Жлобина получил пожизненное заключение за убийство матери, отца и брата

Новости Беларуси. Остаток жизни 23-летний молодой человек проведет за решеткой. Гомельский областной суд вынес приговор по обвинению в тройном убийстве, совершенном в октябре 2014 года.

Пожизненное заключение с отбыванием в исправительной колонии особого режима назначено 23-летнему жителю Жлобина.

В колонии общего режима проведет 24,5 года его сообщница, 23-летняя девушка.

Напомним, в лесу под Жлобином был обнаружен сгоревший автомобиль с останками трех человек. Погибшими оказались супружеская пара: 53-летний мужчина и 49-летняя женщина, а также их 30-летний сын.

Подозреваемых в убийстве нашли в течение суток. Ими оказались близкие родственники погибших: младший сын и жена убитого старшего сына. Причиной, которая толкнула мужчину и женщину на преступление, стали любовные отношения между ними.

Жена старшего сына стала тайком встречаться с младшим братом. Родители, естественно, были против.

Вот парочка и решила свести счеты со всеми, кто был против их так называемого счастья. Правда, о детях не подумали.

У молодых людей остались несовершеннолетние дети: у женщины – два, у мужчины – три ребенка.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.