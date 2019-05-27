Завершено расследование убийства бизнесмена Метельского в Березинском районе

Новости Беларуси. Завершено расследование резонансного убийства бизнесмена Сергея Метельского в Березинском районе, совершенного в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело находилось на особом контроле у главы государства. Подробности криминальной истории 27 мая рассказали представители МВД и Следственного комитета.

В крайне запутанном деле не было прямых улик, указывающих на личность убийцы. Известно, что преступник подсел в машину к бизнесмену около его дома, а недалеко от трассы Минск – Могилев выстрелил в предпринимателя и поджег его автомобиль. Все следы на месте преступления были уничтожены. В ходе следствия правоохранители отработали несколько версий. Исходя из данных мобильных операторов, проверили круг общения, а это около 700 абонентов. Коллеги из Следственного комитета России с помощью специальных технологий, восстанавливающих память, работали с очевидцами и создавали портрет злоумышленника. Тщательно изучалась и бизнес-деятельность погибшего.

Василий Галь, первый заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета Беларуси:

В 2011 году было установлено, что его расходы существенно превысили официальные источники его доходов. На территории Республики Беларусь не было установлено контрагентов, которые могли бы послужить источником такого роста материального благополучия. На территории Российской Федерации был установлен ряд фирм, организаций, с которыми он сотрудничал. Причем с этими же фирмами сотрудничал и менеджер Косяк, убийство которого произошло спустя полтора месяца после убийства Метельского. Одна нить двух уголовных дел. В конце 2017 года появилась новая версия убийства столичного менеджера Андрея Косяка, появились и два фигуранта – Алексей Сенкевич и Ростислав Светчиков, которые были арестованы и обвинялись в убийстве Косяка. Мужчины больше года находились в СИЗО и были осведомлены о методах и формах оперативной деятельности. Правоохранителям удалось сдвинуть дело с мертвой точки.