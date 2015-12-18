«Раньше за такое вызывали на дуэли»: юморист Дмитрий Хрусталев подрался с водителем в центре Москвы

По информации LifeNews , инцидент спровоцировала небольшая пробка на дороге. Хрусталев постарался выискать для себя наиболее удобное место в потоке машин и стал перестраиваться из ряда в ряд, но водитель, который ехал впереди, отказался пропускать Дмитрия и, судя по всему, его подрезал. После этого шоумен вышел из своего автомобиля, подошел к машине оппонента, открыл дверь и несколько раз ударил мужчину. Затем сел в свою иномарку и уехал.

Дмитрий Хрусталев: Вообще, за такие дела тысячу лет назад людей вызывали на дуэли и стрелялись! Дмитрий Хрусталев. Источник фото: instagram.com/dmitry_khrustalev/

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