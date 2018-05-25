Преступление произошло 10 лет назад. Дело о жестоком убийстве и изнасиловании рассмотрит Гомельский суд

Новости Беларуси. В Гомельской области прокуратура направила в суд дело об убийстве и изнасиловании, произошедших десять лет назад.

По информации Генпрокуратуры РБ, 48-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера.

Установлено, что обвиняемый в январе 2008 года был условно-досрочно освобожден от наказания в виде ареста за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.

В этот же день мужчина изнасиловал 39-летнюю женщину, совершил в ее отношении действия сексуального характера. Он нанес женщине многочисленные удары руками и ногами. Потерпевшая скончалась на месте из-за причиненной ей черепно-мозговой травмы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В день преступления на месте следователями был выполнен большой объем работы по фиксации следов, изъятию вещественных доказательств. Был проведен ряд экспертиз, по результатам одной из которых на теле женщины были обнаружены следы неизвестного мужчины. Его генотип был направлен в республиканскую базу данных.

Почти через десять лет – в конце 2017 года – обнаруженный генотип совпал с генотипом обвиняемого.

Игорь Пинигин, начальник отдела прокуратуры Гомельской области по надзору за исполнением законодательства управлением СК РБ по Гомельской области:

После этого следователи провели ряд процессуальных действий, назначили повторную генотипоскопическую экспертизу.

Прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, а также согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого.

Мера пресечения в отношении обвиняемого – заключение под стражу – осталась без изменений.

В апреле нынешнего года стало известно, что в Гродно было раскрыто убийство 19-летней девушки.