Пятеро мужчин сгорели, два человека чудом выбрались из горящего дома. Подробности жуткого пожара в Стайках

Новости Беларуси. Трагедия в Борисовском районе. В деревне Стайки ночью на пожаре погибли пять мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личности погибших установлены: это 31-летний хозяин усадьбы и его гости. Как утверждают соседи, компания накануне устроила застолье. Трагедия в Борисовском районе. В деревне Стайки ночью на пожаре погибли пять мужчин. Когда спасатели прибыли на место ЧП, огонь уничтожил деревянный дом почти полностью. Личности погибших установлены: это хозяин усадьбы и его гости. На месте трагедии работали следователи и наша съемочная группа.

Беда к Татьяне пришла внезапно. Ее племянник Дмитрий, один из тех, кто, отправился вечером к соседу на посиделки. Все обернулось трагически. Дмитрий через месяц должен был стать отцом, его жена сейчас лежит на сохранении в больнице.

Татьяна Поташ, тетя погибшего на пожаре в деревне Стайки:

Мы даже не знаем, как ей сейчас об этом сказать. Мне следователь показал фотографию, как он лежал мертвый, потому что по позе он только так спал. Компания в этом доме собиралась регулярно, соседи, не скрывая эмоций, называют нынешнее пепелище притоном. Здесь деревенские выпивали, курили и, зачастую, ругались. Это застолье у погибших началось еще две недели назад. «Выпивали, работали на свалке». Что известно о погибших на пожаре в Стайках

Александр Лучонок, СТВ:

Экстренный вызов поступил спасателям в районе двух часов ночи. Сотрудники МЧС прибыли на место незамедлительно, к этому времени дом уже полыхал огнем. Но спасти жизнь пятерых людей так и не удалось. Двое чудом выбрались из горящего дома. На пожаре в деревни Стайки погиб хозяин дома и четверо гостей.

Андрей Филипенко, очевидец, житель деревни Стайки:

Гарью запахло, начал машинально в окно смотреть, смотрю, а там во всю пламя идет из дома. Тушили, примерно в часов 5-6 утра закончили. Местные говорят, что хозяин дома жил в Борисове, работал на свалке, однако сюда приезжал регулярно, пропустить по стаканчику.

Сергей Щучко, очевидец, житель деревни Стайки:

Как-то последнее время до осени не было. Потом осенью появился, появился с компанией. А в последнее время их столько собиралось, что на полу стелили.

Причины возгорания весь день выясняли следователи и эксперты. Известно, что дом отапливался печкой. По предварительной версии следователей, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Фраза абстрактная – факты установят следователи.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

По результатам проведенной доследственной проверки Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Причинение смерти по неосторожности».