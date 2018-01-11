Мотодельтаплан упал в Ушачском районе, планерист погиб

По информации МЧС, инцидент произошел днем 11 января. Летательный аппарат упал на расстоянии около 400 метров от деревни Лутово.

Место падения оцеплено. В данный момент выясняется принадлежность, причина и обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия обнаружено тело пилота транспортного средства. Его личность устанавливается.

В конце декабря было завершено расследование гибели роупджампера в Соснах. 27-летний парень прыгнул с 70-метровой трубы и разбился.