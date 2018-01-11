Мотодельтаплан упал в Ушачском районе, планерист погиб

Новости Беларуси. В Ушачском районе упал одноместный мотодельтаплан.
По информации МЧС, инцидент произошел днем 11 января. Летательный аппарат упал на расстоянии около 400 метров от деревни Лутово.
СК о гибели пилота (подробности).
Новости Беларуси. В Ушачском районе упал одноместный мотодельтаплан.
По информации МЧС, инцидент произошел днем 11 января. Летательный аппарат упал на расстоянии около 400 метров от деревни Лутово.
СК о гибели пилота (подробности).
Фото: МЧС
На месте происшествия обнаружено тело пилота транспортного средства. Его личность устанавливается.
Место падения оцеплено. В данный момент выясняется принадлежность, причина и обстоятельства произошедшего.
Фото: МЧС
В конце декабря было завершено расследование гибели роупджампера в Соснах. 27-летний парень прыгнул с 70-метровой трубы и разбился.
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