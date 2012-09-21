Пятеро диггеров чуть не утонули в минской канализации. Личности установлены

Минская милиция выясняет обстоятельства ночного происшествия в столице. Пятеро диггеров чуть не утонули в канализации. Однако в это время в Минске пошел сильный дождь, в канализационную сеть хлынул поток воды.

Ребята, по пояс в воде, бросились бежать обратно. У первого возможного выхода попытались открыть люк, но поднять его не удалось. И тут как раз и пригодились припасенные на всякий случай веревки и мобильный телефон.

Спасатели и милиция незамедлительно прибыли по вызову. Но самое сложное было определить, где именно под землей находятся молодые люди.

Артур Шахлай, заместитель начальника Центрального РУВД Минска:

В связи с погодными условиями начал подниматься уровень воды и они, испугавшись, что не смогут сами выбраться, позвонили в МЧС с целью того, чтобы им оказали помощь. После чего, когда они уже были вне канализационных люков, сотрудниками милиции они были доставлены в Центральное РУВД.

Уже установлены их личности. Четверо оказались минчанами, один - житель Гомеля. Самому старшему - 26 лет, который уже неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.

Все исследователи работают в различных минских организациях, они проникли в подземную систему через люк кафе в районе Немиги, исключительно из любопытства, якобы, исследовать туннели, по которым течет подземная река Немига и сделать уникальные снимки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.