Электроснабжение в Гродно отсутствовало на шести улицах

Новости Беларуси. Частичное отключение в городно произошло сегодня около десяти утра. Аварийная ситуация затронула отдельные учреждения и жилые здания на шести улицах. Без питания оказались восемь трансформаторных подстанций. К половине двенадцатого свет появился.

По информации Гродненских электросетей, причиной ЧП стало повреждение высоковольтной кабельной линии. На этом участке идет ремонт. На данный момент электроэнергия подается из резервных источников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.