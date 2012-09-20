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Электроснабжение в Гродно отсутствовало на шести улицах

20 сентября 2012 14:39
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Новости Беларуси.  Частичное отключение в городно произошло сегодня около десяти утра. Аварийная ситуация затронула отдельные учреждения и жилые здания на шести улицах. Без питания оказались восемь трансформаторных подстанций. К половине двенадцатого свет появился.

По информации Гродненских электросетей, причиной ЧП стало повреждение высоковольтной кабельной линии. На этом участке идет ремонт. На данный момент электроэнергия подается из резервных источников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Электроснабжение

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