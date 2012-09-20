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Мощный взрыв в Пакистане: 9 человек погибли, около 20 получили ранения

20 сентября 2012 08:41
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Новости Пакистана. Мощный взрыв прогремел на северо-западе Пакистана. Инцидент произошел в городе Пешавар. По данным полиции, взрывное устройство содержало около 40 килограммов взрывчатых веществ, обломки металла. Было заложено в автомобиле, припаркованном у рыночной площади.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Округ Пешавар, где прогремел взрыв, входит в состав провинции Хайбер-Пахтунхва, которая граничит с Афганистаном. Район регулярно становится объектом атаки различных террористических организаций, действующих в соседней стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Пакистане

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