Пять районов Минска и почти 50 населенных пунктов около столицы остались ночью без света, тепла и воды из-за аварии на ТЭЦ-4

Новости Беларуси. Начнем выпуск с подробностей чрезвычайной ситуации, которая этой ночью взбудоражила тысячи людей. Из-за короткого замыкания на Минской ТЭЦ-4 жители пяти районов столицы и почти полсотни населенных пунктов Минского района остались без света, воды и тепла.

Инцидент произошел около двух ночи. В блэкауте оказались и несколько объектов здравоохранения. Здесь сработали резервные источники питания. Несколько часов понадобилось оперативно-выездным бригадам на ликвидацию последствий. К 3.30 службы отрапортовали о полном восстановлении тепло, электро- и водоснабжения в Минске.

На данный момент ТЭЦ-4 работает в штатном режиме. Специалисты выясняют причины ночного инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Казаков, главный инженер РУП «Минскэнерго»:

Ситуация практически штатная, но и сейчас мы занимаемся устранением этого повреждения. Причину будем выяснять. Мы сейчас берем этот участок грозотроса, на котором произошел разрыв, и будем делать экспертизу. Это может быть связано и с грозовой деятельностью, и с солевыми выбросами, реагентами, отложениями, которыми посыпается кольцевая дорога. Мы будем делать экспертизу, и только после этого будут уточнены действительные причины.

Пользователи социальных сетей также сообщали о яркой вспышке на теплоэлектростанции. Многие писали о взрыве. Причиной для паники послужил и тот факт, что в некоторых местах из-за отключения электроснабжения сработали датчики пожарной сигнализации. На улицы Минска для проверки выезжала техника МЧС.