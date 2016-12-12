Ночное отключение тепла, воды и света в Минске: названа причина инцидента

Новости Беларуси. Обрыв грозотроса стал причиной ночного блэкаута в Минске и пригороде. Из-за повреждения провода произошло короткое замыкание на высоковольтной линии, в результате чего отключилось оборудование на ТЭЦ-4.
Инцидент произошел около двух ночи. Жители пяти районов Минска и почти полсотни населенных пунктов остались без света, воды и тепла. Несколько часов понадобилось оперативно-выездным бригадам на ликвидацию последствий. К половине пятого в Минске было восстановлено электроснабжение. Тепло в дома вернулось ближе к шести утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод»:
В 3.45 электроэнергия была подана, работа оборудования была восстановлена. И после четырех часов основные наши сооружения работали в установленном режиме. И окончательно водоснабжение города было восстановлено уже в период с 8 до 9 часов.
Александр Казаков, главный инженер РУП «Минскэнерго»:
Мы сейчас берем этот участок грозотроса, на котором произошел разрыв, и будем делать экспертизу. Это может быть связано и с грозовой деятельностью, и с солевыми выбросами, реагентами, отложениями, которыми посыпается кольцевая дорога. Мы будем делать экспертизу, и только после этого будут уточнены действительные причины.
Тем временем на месте обрыва провода завершились восстановительные работы. На это потребовалось почти 12 часов. Специальная комиссия ведет расследование инцидента.
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