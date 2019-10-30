Пять пожаров произошло за сутки в Минской области

Новости Беларуси. В Любанском районе погиб один человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ЧП случилось утром 30 октября.

Когда спасатели прибыли на место, деревянный дом горел открытым пламенем. В результате происшествия уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.

В Клецке дым шел из квартиры на первом этаже многоэтажки. На полу в коридоре спасатели обнаружили хозяина. Мужчину госпитализировали.