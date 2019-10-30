Под Смолевичами пенсионер перебегал дорогу и погиб

Новости Беларуси. В Смолевичском районе под колесами Lexus погиб пешеход. ЧП случилось на шестом километре автодороги Р53 Слобода – Новосады, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возле поворота на село Динаровка 61-летний местный житель перебегал дорогу. Световозвращающими элементами он указан не был, поэтому водитель человека просто не заметил. От полученных травм пенсионер скончался на месте.