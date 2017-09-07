Пять погибших белорусов – мужчины до 33 лет: подробности страшной аварии под Смоленском

Новости Беларуси. Трагедия под Смоленском. Пять белорусов погибли в аварии на 182-ом километре трассы Москва – Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фура сзади въехала в грузовик, который перевозил щебень. От удара большегруз вынесло на встречную полосу, где машина столкнулась с пассажирским микроавтобусом. По предварительным данным, все погибшие – мужчины до 33 лет. Четверо из Гомельской области и один – из Брестской.

Игорь Мамаев, старший дежурный дорожно-патрульной службы по Смоленской области (Россия):

В результате погибшие пассажиры микроавтобуса, пять человек, пострадало трое. Водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер», который был виновным, и пассажир. Все белорусы.

Появились кадры страшного ДТП под Смоленском (подробнее здесь).

В момент удара в салоне находились восемь человек. Двух пассажиров и водителя грузовика доставили в Гагаринскую районную больницу. Еще один белорус не пострадал – скоро он вернется домой.

Между тем, МИД нашей станы окажет всю необходимую помощь в транспортировке тел погибших.