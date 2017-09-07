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В Минске задержали скрывавшегося от правосудия одного из членов российской преступной группировки

07 сентября 2017 10:37
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Новости Беларуси. В Минске задержали одного из членов российской преступной группировки. Он скрывался в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации правоохранителей, мужчину приговорили к тюремному заключении еще в мае. Вместе с подельниками он ограбил интернет-кафе в российском Кирове. Тогда украли несколько десятков игровых автоматов. При этом преступники были вооружены и переодеты в полицейскую форму.

Члены банды получили разные сроки наказания. Но перед оглашением приговора троим удалось скрыться. Одного из них и задержали белорусские правоохранители.

В Минске задержали скрывавшегося от правосудия одного из членов российской преступной группировки-1

Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В столичную милицию поступило сообщение от коллег из России о том, что в Минске может находиться участник организованной преступной группировки. В связи с поступившим сообщение сотрудники минской милиции провели необходимый комплекс мероприятий, установили местонахождения разыскиваемого лица, после чего совместно с бойцами из специального отряда быстрого реагирования МВД мужчина был задержан в одном из частных домов по улице Анаева.

Сейчас задержанный находится в следственном изоляторе. Решается вопрос о его экстрадиции.

# происшествия # Криминал # Екатерина Вершицкая

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