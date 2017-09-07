В Минске задержали скрывавшегося от правосудия одного из членов российской преступной группировки

Новости Беларуси. В Минске задержали одного из членов российской преступной группировки. Он скрывался в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации правоохранителей, мужчину приговорили к тюремному заключении еще в мае. Вместе с подельниками он ограбил интернет-кафе в российском Кирове. Тогда украли несколько десятков игровых автоматов. При этом преступники были вооружены и переодеты в полицейскую форму.

Члены банды получили разные сроки наказания. Но перед оглашением приговора троим удалось скрыться. Одного из них и задержали белорусские правоохранители.