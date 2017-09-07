Появились кадры страшного ДТП под Смоленском, в котором погибло пять белорусов

Новости Беларуси. Пятеро белорусов погибли в страшном ДТП под Смоленском.

В аварии столкнулись два грузовика и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси. В один из грузовиков сзади въехала фура со щебнем. Из-за удара грузовик вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с пассажирским автомобилем.

Все погибшие были мужчинами до 33 лет из Гомельской и Брестской областей – здесь подробнее.

Всего в микроавтобусе находилось восемь человек: двое госпитализированы, один – не пострадал.