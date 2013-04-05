Прямой эфир

На станции метро «Молодёжная» произошло задымление в поезде

05 апреля 2013 10:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Задымление в вагоне поезда на станции метро «Молодёжная» произошло сегодня около 10 часов утра. Как сообщают очевидцы, в процессе движения поезда от станции «Пушкинская» пассажиры ощутили запах жженой резины. На подъезде к «Молодёжной» задымление усилилось – пассажиры стали покидать вагоны.

Корреспондент TUT.BY (с места событий):
В салоне ощущался отчетливый запах гари. К тому же, поезд очень долго и тяжело тормозил на станциях и даже после полной остановки еще какое-то продолжал двигаться.

По предварительной информации, у поезда заклинило тормозные колодки.

# происшествия # Минское метро

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае начали массовый забой птиц, чтобы остановить распространение гриппа H7N9
05 апреля 2013 09:37

В Китае начали массовый забой птиц, чтобы остановить распространение гриппа H7N9

05 апреля 2013 07:45

15-летняя девочка-инвалид четыре дня жила в квартире с умершей матерью

Жительнице Пинска подбросили свёрток с новорожденной девочкой
05 апреля 2013 06:59

Жительнице Пинска подбросили свёрток с новорожденной девочкой