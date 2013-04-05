На станции метро «Молодёжная» произошло задымление в поезде

Новости Беларуси. Задымление в вагоне поезда на станции метро «Молодёжная» произошло сегодня около 10 часов утра. Как сообщают очевидцы, в процессе движения поезда от станции «Пушкинская» пассажиры ощутили запах жженой резины. На подъезде к «Молодёжной» задымление усилилось – пассажиры стали покидать вагоны.

Корреспондент TUT.BY (с места событий):

В салоне ощущался отчетливый запах гари. К тому же, поезд очень долго и тяжело тормозил на станциях и даже после полной остановки еще какое-то продолжал двигаться.

По предварительной информации, у поезда заклинило тормозные колодки.