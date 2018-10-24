Прямой эфир

Пьяный минчанин угрожал продавцу пистолетом‍ из-за отказа нарезать лимон

24 октября 2018 20:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Обслужить покупателя под дулом пистолета: необычный случай произошел в одном из столичных магазинов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пьяный минчанин угрожал продавцу пистолетом‍ из-за отказа нарезать лимон-1

Посетитель попросил продавца нарезать купленный лимон, однако женщина обслуживала других покупателей и не смогла выполнить просьбу. Оскорбленный таким невниманием мужчина направил в сторону кассира пистолет. Вскоре милиция задержала подозреваемого. 31-летний мужчина был пьян. Вспыльчивому посетителю грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

# Оружие и боеприпасы # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске двое мужчин ограбили 86-летнюю женщину
24 октября 2018 15:40

В Минске двое мужчин ограбили 86-летнюю женщину

Около 130 нарушений: водителя попавшей в ДТП под Воложином маршрутки дважды лишали прав
24 октября 2018 14:13

Около 130 нарушений: водителя попавшей в ДТП под Воложином маршрутки дважды лишали прав

В Пинском районе бесправник на Mitsubishi насмерть сбил велосипедиста
24 октября 2018 12:40

В Пинском районе бесправник на Mitsubishi насмерть сбил велосипедиста