Пьяные птицы атаковали жителей Ленинградской области

Новости России. Вот уже несколько дней подряд жители пригорода Санкт-Петербурга наблюдают странное поведение свиристелей: они летают по неровной траектории, врезаются в столбы и окна и даже падают прохожим на головы. «Птицы, словно сошли с ума», – негодуют горожане.

Пернатые приобщились к алкоголю? Невероятно, но факт. Всему виной – рацион птиц, а, точнее, ягода рябина. Из-за влажности и тепла ягоды перебродили прямо на ветках. В лесу птицы уже съели всю рябину и сейчас появляются в населенных пунктах и около дорог, где ягода ещё сохранилась.

Как выяснилось, от пьяных свиристелей страдают не только местные жители. Сами пернатые получают нешуточные травмы, врезаясь в препятствия. Учитывая, что каждая особь, может съесть за день «порцию», значительно превышающую собственный вес, «пьянство» птиц может повлиять на популяцию свиристелей в регионе. Орнитологи обеспокоены, что свиристели могут погибнуть от разрыва печени и других травм, полученных при столкновении друг с другом и окружающими предметами.