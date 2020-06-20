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В Лоевском районе из Днепра был спасён пенсионер

20 июня 2020 06:28
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Новости Беларуси. 19 июня около шести вечера в Лоевском районе из воды был спасён пенсионер.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, инцидент случился в деревне Стародубка. В Днепре в 60 метрах от берега находился человек в спасательном жилете. Мужчина держался за деревянную лодку и звал на помощь.

Прибывшие спасатели подплыли к гражданину на моторной лодке, извлекли его из воды и доставили на берег. Медики осмотрели спасённого, его состояние было удовлетворительным, госпитализация не потребовалась. Мужчина был трезв.

Установлено, что 63-летний пенсионер занимался рыбной ловлей и в какой-то момент выпал из лодки. Самостоятельно вернуться в лодку или добраться до берега он не смог.

На прошлой неделе в Гомеле рыбак попал в реанимацию.

Мужчина вместе со знакомым плыл на лодке и врезался в плавучий кран – подробности здесь.

# Спасение # происшествия

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