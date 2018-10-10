«Прямо на машину упала тяжёлая растяжка»: несколько ДТП произошли в Уручье из-за обрыва контактной сети

Новости Беларуси. Вслед за обрывом троллейбусных проводов на улице Пономаренко электрическая авария произошла 10 октября в Уручье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обрыв контактной сети случился примерно в полдень на пересечении проспекта Независимости и улицы Руссиянова. Водитель МАЗа забыл опустить стрелу-манипулятор, и та задела троллейбусную линию.

Попытка водителей проскочить или наоборот, экстренно затормозить перед падающими проводами, привела к четырем мелким авариям. Были и те, кому повезло еще меньше.