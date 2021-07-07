Проводят исследования воздуха. Что сейчас происходит в остановившемся цехе «Гродно Азота»?

Новости Беларуси. На предприятии «Гродно Азот» восстанавливают работу цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящее время специалисты проводят пусковые операции.

Сообщения о внеплановой остановке цеха поступили утром 7 июля. Как отмечает пресс-служба «Гродно Азота», случившееся не несет угрозы экологии и здоровью жителей города.

Сейчас на предприятии работают санитарные службы, которые проводят исследования воздуха и осуществляют контроль за его качеством. Превышений установленных норм не зафиксировано. Причины остановки выясняются.