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Проводят исследования воздуха. Что сейчас происходит в остановившемся цехе «Гродно Азота»?

07 июля 2021 17:27
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Новости Беларуси. На предприятии «Гродно Азот» восстанавливают работу цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящее время специалисты проводят пусковые операции.

Проводят исследования воздуха. Что сейчас происходит в остановившемся цехе «Гродно Азота»?-1

Сообщения о внеплановой остановке цеха поступили утром 7 июля. Как отмечает пресс-служба «Гродно Азота», случившееся не несет угрозы экологии и здоровью жителей города.

Сейчас на предприятии работают санитарные службы, которые проводят исследования воздуха и осуществляют контроль за его качеством. Превышений установленных норм не зафиксировано. Причины остановки выясняются.

# Предприятия Беларуси # происшествия # Фотофакт

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