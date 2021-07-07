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В Мядельском районе Mercedes сбил школьника на велосипеде. Мальчик в больнице

07 июля 2021 14:32
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Новости Беларуси. В Мядельском районе юный велосипедист попал под колеса авто, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мядельском районе Mercedes сбил школьника на велосипеде. Мальчик в больнице-1

ДТП случилось в городском поселке Кривичи. 66-летний местный житель, управляя автомобилем Mercedes, двигался по улице Энгельса. В попутном направлении на велосипеде ехал семиклассник. В результате наезда школьник получил травмы. Он в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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