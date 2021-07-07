В Мядельском районе Mercedes сбил школьника на велосипеде. Мальчик в больнице

Новости Беларуси. В Мядельском районе юный велосипедист попал под колеса авто, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП случилось в городском поселке Кривичи. 66-летний местный житель, управляя автомобилем Mercedes, двигался по улице Энгельса. В попутном направлении на велосипеде ехал семиклассник. В результате наезда школьник получил травмы. Он в больнице. По факту ДТП проводится проверка.