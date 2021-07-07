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Открывали дверь силой или следовали за жильцами. В Минске задержали похитителей велосипедов

07 июля 2021 14:27
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Новости Беларуси. Сотрудники уголовного розыска Первомайского РУВД задержали двух местных жителей, которые похищали велосипеды на территории столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Открывали дверь силой или следовали за жильцами. В Минске задержали похитителей велосипедов-1

Мужчины работали порознь, но действовали по отработанной схеме. Они проникали в подъезды, следуя за жильцами дома либо силой открывая входные двери, после чего похищали велосипеды, которые находились на лестничных площадках и не были пристегнуты велозамками, а затем сбывали похищенное в ломбардах.

Установлена причастность 36-летнего мужчины к хищению не менее восьми велосипедов и двум кражам из авто. На счету 31-летнего задержанного шесть двухколесных транспортных средств, а также кража мобильного телефона. Еще одного 37-летнего похитителя велосипедов задержали правоохранители Московского района.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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