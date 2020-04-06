Прямой эфир

Проводится проверка по факту смерти 17-летнего жителя Барановичей

06 апреля 2020 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Пружанском районе проводится проверка по факту смерти учащегося одного из колледжей Бреста. 

Как сообщает БЕЛТА, вечером 5 апреля 17-летний житель Барановичей ехал на поезде Брест – Минск. Когда состав подъезжал к станции Оранчицы, юноша почувствовал недомогание, а затем потерял сознание. 

Прибывшие медики проводили реанимационные мероприятия около 50 минут, но молодой человек скончался. 

Согласно предварительным данным, смерть наступила из-за врожденной патологии сосудов головного мозга. Для установления точной причины назначена судмедэкспертиза. 

# ЧП # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске при столкновении с Opel пострадал велосипедист
06 апреля 2020 09:44

В Минске при столкновении с Opel пострадал велосипедист

Парапланерист погиб под Гродно
06 апреля 2020 08:02

Парапланерист погиб под Гродно

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы
06 апреля 2020 07:59

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы