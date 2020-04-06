Проводится проверка по факту смерти 17-летнего жителя Барановичей

Новости Беларуси. В Пружанском районе проводится проверка по факту смерти учащегося одного из колледжей Бреста.

Как сообщает БЕЛТА, вечером 5 апреля 17-летний житель Барановичей ехал на поезде Брест – Минск. Когда состав подъезжал к станции Оранчицы, юноша почувствовал недомогание, а затем потерял сознание.

Прибывшие медики проводили реанимационные мероприятия около 50 минут, но молодой человек скончался.

Согласно предварительным данным, смерть наступила из-за врожденной патологии сосудов головного мозга. Для установления точной причины назначена судмедэкспертиза.