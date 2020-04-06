В Минске при столкновении с Opel пострадал велосипедист

Новости Беларуси. В Минске иномарка сбила велосипедиста.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel двигался по улице Володько в сторону Южной магистрали. Совершая поворот направо, автомобиль не пропустил велосипедиста, в результате чего произошло столкновение.

Велосипедист получил ушибы и был доставлен в медучреждение. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ.

Месяцем ранее в Минске произошло ДТП на Долгиновском тракте.