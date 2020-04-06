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Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы

06 апреля 2020 07:59
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Новости Беларуси. МЧС бьет тревогу: ситуация в лесах начнет вплотную приближаться к пожароопасной. Десятки выездов к местам тушения огня совершены только за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы-1

Около Гомеля горела трава. Дым поднимался на высоту несколько десятков метров.

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы-4

Растительность горела около деревни Севруки, это два километра от Новобелицкого района, областного центра. На месте работали спасатели.

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы-7

Александр Кузьменко, житель Гомеля:
Самые пожароопасные места – деревянные бани. У человека сараи. И не только сараи, и большое строение.

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы-10

Вот эти затраты, которые делаются… Надо бы найти, кто подпалил, и занести на их счет. Вот это было бы, наверное, очень действенно.

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы-13

Известно также и о нескольких очагах возгорания травы вблизи Речицы. МЧС напоминает: пал сухой травы наносит вред окружающей среде и может привести к серьезному пожару.

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы-16

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы-18

Десятки выездов МЧС, огромная дымовая завеса. Под Гомелем начались палы травы-20

# Пожар # происшествия # Александр Кузьменко # Фотофакт

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