В Санкт-Петербурге убийца депутата Старовойтовой не хочет выходить по УДО из колонии

Виталий Акишин, который был осужден за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой, принял решение отозвать свое ходатайство об условно-досрочном освобождении, пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Сообщается, что Колпинским районным судом города Санкт-Петербург было зарегистрировано обращение Виталия Акишина, которым он отозвал свое ходатайство об условно-досрочном освобождении. Причины изменения своего решения Акишин не приводит.

21 ноября 1998 года депутат Госдумы, правозащитник и сопредседатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге. В момент убийства Старовойтовой рядом с ней также находился помощник депутата Руслан Линьков, который получил ранение.