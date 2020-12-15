Авария на Орловской: почему два часа не ходили троллейбусы?

Новости Беларуси. Авария в центре Минска. На участке улицы Орловской произошел обрыв троллейбусных контактных сетей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Провода упали на асфальт, повредив два легковых авто – Lexus и Mercedes-Benz. Пострадавших нет. Ремонтные бригады устранили неполадки. На два часа на этом участке произошла остановка движения сразу восьми троллейбусных маршрутов.