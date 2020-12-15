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Авария на Орловской: почему два часа не ходили троллейбусы?

15 декабря 2020 21:51
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Новости Беларуси. Авария в центре Минска. На участке улицы Орловской произошел обрыв троллейбусных контактных сетей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария на Орловской: почему два часа не ходили троллейбусы?-1

Провода упали на асфальт, повредив два легковых авто – Lexus и Mercedes-Benz. Пострадавших нет. Ремонтные бригады устранили неполадки. На два часа на этом участке произошла остановка движения сразу восьми троллейбусных маршрутов.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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